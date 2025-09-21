Новини
Китаец изхвърли Медведев на четвъртфиналите в Ханчжоу

Китаец изхвърли Медведев на четвъртфиналите в Ханчжоу

21 Септември, 2025 19:25 387 3

  • медведев-
  • тенис-
  • китай-
  • ибин у

Французин Валентин Ройе среща на полуфиналите сънародника си Корентен Муте

Китаец изхвърли Медведев на четвъртфиналите в Ханчжоу - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Участващия с "уайлд кард" Ибин У победи Даниил Медведев със 7:5, 6:7(5), 4:6 за 3:11 часа игра в четвъртфиналите на турнира по тенис ATP 250 на твърди кортове в Ханчжоу (Китай), който е с награден фонд над 1 милион долара, предава БТА.

Роденият в Ханчжоу китаец изоставаше с един сет и един пробив преди да се върне в мача и да направи няколко лесни удара в последния сет, за да достигне до първия си полуфинал след участието си през 2023 година в Далас, където стана първият тенисист от Китай, спечелил титла от АТП тура. Той очаква на полуфиналите третия поставен Александър Бублик (Казахстан), който победи "щастливия губещ" от квалификациите Далибор Свърчина (Чехия) с 6:1, 6:1.

Въпреки че направи 17 аса по време на двубоя, Медведев допусна две решаващи двойни грешки в опит да затвори мача при резултат 5:4 във втория сет.

Французин Валентин Ройе елиминира седмият в схемата Лърнър Тиен (САЩ) със 7:6(0), 6:4, 6:2 и на полуфиналите ще играе със своя сънародник и №4 Корентен Муте, който се наложи над аржентинеца Томас Ечевери с 3:6, 3:0 и отказ на Ечевери.


Китай
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 0 Отговор
    като фьрли и путин ме сьбудете

    19:27 21.09.2025

  • 2 Корабче минава

    0 0 Отговор
    И тука черното тото се разигра - гледайте мача!

    19:37 21.09.2025

  • 3 Харалампи простото

    0 0 Отговор
    Браво, тоя р у z z к и д е б и л няма място в спорта или света

    19:51 21.09.2025

