Голяма трагедия за Новак Джокович

Тъжен ден за Новак Джокович. Сръбският тенисист загуби един от най-важните хора в живота си - Никола Пилич. Тенис треньорът, за който се смята, че пръв започва да развива таланта на носителя на 24 титли от големия шлем, е починал.

Освен треньор на Джокович, той е един от най-успешните балкански тенисисти.

Сътрудничеството на Пилич и Ноле започва през 1999 година, когато сърбинът се мести в академията му в Германия.

Двамата работят заедно четири години.

Джокович нарича Пилич "мой втори баща".