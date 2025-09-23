Новини
Спорт »
Тенис »
Голяма трагедия за Новак Джокович

23 Септември, 2025 18:00 1 985 1

  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • никола пилич

Освен треньор на Джокович, Никола Пилич е един от най-успешните балкански тенисисти

Голяма трагедия за Новак Джокович - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тъжен ден за Новак Джокович. Сръбският тенисист загуби един от най-важните хора в живота си - Никола Пилич. Тенис треньорът, за който се смята, че пръв започва да развива таланта на носителя на 24 титли от големия шлем, е починал.

Освен треньор на Джокович, той е един от най-успешните балкански тенисисти.

Сътрудничеството на Пилич и Ноле започва през 1999 година, когато сърбинът се мести в академията му в Германия.

Двамата работят заедно четири години.

Джокович нарича Пилич "мой втори баща".


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Жо суи жоковикис

    1 7 Отговор
    След като обърна гръб на родината си, той вече не може, няма право да се нарича сърбин!

    18:28 23.09.2025

