ПСВ и Аякс завършиха 2:2 в доста качествен и интересен мач от шестия кръг на Ередивизи, предава sportal.bg. Срещата започна добре за ПСВ, след като поведоха в резултата още в седмата минута. Тогава Исмаел Сайбари беше точен с глава след центриране на Иван Перишич. В 31-вата минута обаче Кенет Тейлър възстанови равенството от дузпа, която беше отсъдена след намесата с ВАР заради нарушение на Сержиньо Дест срещу Оливер Едвардсен.
Само две минути по-късно Рубен ван Бомел можеше да върне преднината на домакините с удар с глава след корнер, но топката беше изчистена от противников играч пред голлинията.
ПСВ успя отново да вземе аванс в 81-вата минута, когато Ярек Гасиоровски се разписа с глава, възползвайки се от центриране на резервата Мауро Жуниор. Въпреки това победата се изплъзна от ръцете на “филипсите” в 89-ата минута, когато резервата Оскар Глух (на снимката) вкара изравнителен гол за амстердамци след асистенция на Кенет Тейлър.
Зрелищно дерби Аякс - ПСВ, но само реми
21 Септември, 2025 21:16 270 0
Тимът от Айндховен два пъти повежда в резултата
