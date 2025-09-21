Новини
Зрелищно дерби Аякс - ПСВ, но само реми

21 Септември, 2025 21:16

Тимът от Айндховен два пъти повежда в резултата

Снимка: БГНЕС
ПСВ и Аякс завършиха 2:2 в доста качествен и интересен мач от шестия кръг на Ередивизи, предава sportal.bg. Срещата започна добре за ПСВ, след като поведоха в резултата още в седмата минута. Тогава Исмаел Сайбари беше точен с глава след центриране на Иван Перишич. В 31-вата минута обаче Кенет Тейлър възстанови равенството от дузпа, която беше отсъдена след намесата с ВАР заради нарушение на Сержиньо Дест срещу Оливер Едвардсен.

Само две минути по-късно Рубен ван Бомел можеше да върне преднината на домакините с удар с глава след корнер, но топката беше изчистена от противников играч пред голлинията.

ПСВ успя отново да вземе аванс в 81-вата минута, когато Ярек Гасиоровски се разписа с глава, възползвайки се от центриране на резервата Мауро Жуниор. Въпреки това победата се изплъзна от ръцете на “филипсите” в 89-ата минута, когато резервата Оскар Глух (на снимката) вкара изравнителен гол за амстердамци след асистенция на Кенет Тейлър.


