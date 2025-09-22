Барселона с категорична победа над Хетафе

Барселона безапелационно надви гостуващия Хетафе с 3:0 в двубой от петия кръг на Ла Лига.

Феран Торес се разписа два пъти, а Дани Олмо сложи точка на спора с гол в 68-ата минута.

Под ръководството на Ханзи Флик, Барса продължава да впечатлява с атакуващ стил и стабилна игра, което им осигури второто място във временното класиране с актив от 13 точки.

От своя страна, Хетафе, воден от Хосе Бордалас Хименес, заема осмата позиция с 9 точки, но показа борбен дух въпреки поражението.