Халф на Барса след операцията: Ще се връщам толкова пъти, колкото е необходимо

Халфът на Барселона и Испания - Гави, претърпя операция на коляното, след като консервативното лечение се провали. Възстановяването му се очаква да продължи приблизително 4-5 месеца. Преди това той пропусна около година поради скъсана кръстна връзка на същото коляно.

21-годишният футболист бе посетен в болницата от съотборниците си Роналд Араухо, Педри и Ламин Ямал и публикува снимка с тях в социалните мрежи, към която написа:

„Тези, които ме познават, знаят, че ще се връщам толкова пъти, колкото е необходимо, за да защитавам Барса до самия край.

Истинският шампион се ражда не в моменти на успех, а когато се издигне от падане.

Благодаря на всички за думите на подкрепа и любов! Напред, Барса!"