България се изправя срещу Португалия в решителен осминафинал на Световното по волейбол

22 Септември, 2025 08:42 1 398 0

Двубоят е от 10:30 часа днес

България се изправя срещу Португалия в решителен осминафинал на Световното по волейбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуващият път на българските волейболни национали на Световното първенство във Филипините продължава с ключов сблъсък срещу Португалия.

Днес, точно в 10:30 часа българско време, момчетата на Джанлоренцо Бленджини ще се борят за място сред най-добрите осем отбора на планетата. Двубоят ще бъде излъчен по МАХ Спорт 2.

Историята е на страната на "лъвовете" – в досегашните седем срещи между двата тима, България е излизала победител цели шест пъти. Последният им дуел датира от Европейското първенство през 2019 година, когато нашите отново надделяха над иберийците.

В груповата фаза българските волейболисти демонстрираха отлична форма, като записаха три поредни победи и не оставиха съмнения в класата си.

Португалците, от своя страна, преминаха през първия етап с две победи и една загуба, което ги нарежда сред опасните съперници, но и показва известни колебания в играта им.

Залогът е огромен – победителят от този осминафинал ще се изправи на четвъртфиналите срещу триумфиралия в двубоя между САЩ и Словения, който започва в 15:00 часа българско време.


