Венци Стефанов с остри думи към Берое след безголовото реми в София

22 Септември, 2025 09:11

  • славия -
  • венцеслав стефано-
  • берое стара загора-
  • футбол-
  • първа лига-
  • интервю

"За мен те с нищо не помагат на българския футбол", заяви президентът на Славия

Венци Стефанов с остри думи към Берое след безголовото реми в София - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Безкомпромисният президент на Славия – Венцеслав Стефанов, не премълча разочарованието си след скучното 0:0 между неговия тим и Берое Стара Загора на стадион „Александър Шаламанов“.

След последния съдийски сигнал, Стефанов не спести нито дума и отправи директни критики към гостите от Стара Загора за представянето им на терена.

"Нямаме неизплатени заплати и задължения. Не искам да казвам каквото и да било, но ние не можем да направим повече. Каквото се искаше - постарахме се да направим всичко. Убеден съм, че имаме футболисти.

Имахме много положения. Без шутове във вратата няма как да стане. Противникът няма да си вкара сам гол.

Аз съм против отбори като Берое. За мен те с нищо не помагат на българския футбол. В Океания и техния КОНКАКАФ - може би там им е мястото. Не в България. Дано да са здрави момчетата, убеден съм, че всичко ще си дойде на мястото. Аз си гледам моята Славия", сподели Стефанов.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц, тц, тц!

    8 2 Отговор
    Хулиган!

    Коментиран от #4

    09:22 22.09.2025

  • 2 Бате Венци

    1 6 Отговор
    Футбола ни не върви, но Славия ще я има. И докато я има бате Ви от тотото пари ще взима. Няма значение от резултата, с тотото заплатата се плаща. Един ден ще се случи, националния отбор ще сполучи, и всички в националната гарнитура, ще са таланти на моята партитура..

    09:24 22.09.2025

  • 3 Лост

    7 2 Отговор
    Венци да каже , защо феновете на Славия колкото и да са малко след мача го нападнаха и му викаха,че е Хитлер?

    09:25 22.09.2025

  • 4 Бате Венци

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тц, тц, тц!":

    Ти сега що на обиждаш? Искаш ли да не стъпиш повече на стадиона ми?

    09:25 22.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Рогач

    7 3 Отговор
    Използващият Славия за пералня на мръсните пари на СИК и сега на Маджо , тръгнал да търси кусури на другите отбори в България. Ми. щом за българи може , защо и за чужденци да не може бе Венци ! Що не идете с Маджо да си купите една пералня като Славия в Аржентина , Бразилия, Чили ...? Нямате толкова мръсни пари за пране ли ?

    09:30 22.09.2025

  • 7 славист

    6 3 Отговор
    Бензинджжия, сикаджия, ниско грамотен, руски човек, комунист, тази година продаде 9 футболисти на Славия. До края на първенството сигурно ще продаде поне още 5. Това му е "грижата" за Славия. Жалка работа. Сега пък Берое са му виновни.

    09:32 22.09.2025

  • 8 Овча купел

    4 2 Отговор
    Да се оттегли. Срам за Славия!

    09:48 22.09.2025

  • 9 Припока

    5 4 Отговор
    Добре, че е Венци Стефанов, иначе Славия ще играе в В група. За Берое е прав, не са Стара Загора, а Латинска Америка, феновете на Славия и Локо София за колкото пъниците в три Жигули, пари от тях-йок)))

    09:52 22.09.2025

  • 10 Психо

    1 0 Отговор
    Тоя пак е заложил и е загубил

    10:15 22.09.2025

  • 11 Махлянов

    2 0 Отговор
    а,бат,ви Венци не е като другите
    мутри-собственици на футболни клубове.
    Те онези като на битака"купува-продава".
    А Славия наистина има добра юношеска школа,
    излизат футболисти,които бат,ви Венци
    немедлено продава.И след това Загорчич виновен.

    10:20 22.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

