Венци Стефанов с остри думи към Берое след безголовото реми в София

Безкомпромисният президент на Славия – Венцеслав Стефанов, не премълча разочарованието си след скучното 0:0 между неговия тим и Берое Стара Загора на стадион „Александър Шаламанов“.

След последния съдийски сигнал, Стефанов не спести нито дума и отправи директни критики към гостите от Стара Загора за представянето им на терена.

"Нямаме неизплатени заплати и задължения. Не искам да казвам каквото и да било, но ние не можем да направим повече. Каквото се искаше - постарахме се да направим всичко. Убеден съм, че имаме футболисти.

Имахме много положения. Без шутове във вратата няма как да стане. Противникът няма да си вкара сам гол.

Аз съм против отбори като Берое. За мен те с нищо не помагат на българския футбол. В Океания и техния КОНКАКАФ - може би там им е мястото. Не в България. Дано да са здрави момчетата, убеден съм, че всичко ще си дойде на мястото. Аз си гледам моята Славия", сподели Стефанов.