Над 530 жертви на насилието в Иран: Тръмп заплаши с военна намеса, Техеран обяви тридневен траур за "мъчениците" ВИДЕО

Съединените щати обмислят „много силни“ варианти срещу Иран в отговор на протестите, обхващащи страната, и смъртта на протестиращи, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери на борда на Air Force One.

Тръмп не изключи използването на военна сила. „Обмисляме тази възможност“, каза той в отговор на въпрос по темата.

Председателят на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф заяви по-рано, че ако Израел или САЩ ударят Иран, както израелските съоръжения, така и американските военни центрове, бази и кораби в региона ще станат легитимни цели за Техеран. Коментирайки това, Тръмп заплаши: „Ако направят това, ще ги ударим така, както никога досега не са били удряни. Ако направят това, ще се изправят пред много сериозна сила.“

Тръмп обмисля редица възможни действия срещу Иран в отговор на масовите протести, обхващащи страната, споделят източници на CNN и NBC сред американски служители.

Според тези източници, на Тръмп са били представени няколко предварителни плана за действие през последните дни, вариращи от възможни удари до варианти, които не включват военни действия. Източници от CNN съобщиха на NBC, че вариантите, включващи употребата на сила, включват удари срещу иранските сили за сигурност. Администрацията обаче се опасява, че подобни действия биха могли „неволно да сплотят иранския народ в подкрепа на правителството“ или да принудят Иран да отвърне със собствена военна сила, съобщава CNN.

Тръмп обмисля и действия срещу иранското правителство, които не включват военни удари, съобщиха източници пред канала. Тези варианти включват кибератаки срещу ирански военни или правителствени съоръжения, което според един служител би могло да подкопае усилията за потушаване на протестите.

Предварителните планове включват и налагане на нови санкции срещу ирански политици или икономически сектори като енергетиката и банковото дело. Вашингтон също така проучва възможността за предоставяне на технологии, като Starlink, за разширяване на достъпа до интернет в Иран, след като местните власти наложиха ограничения, както вече съобщи The Wall Street Journal (WSJ).

Източници на CNN твърдят, че Тръмп обмисля различни варианти, насочени към иранското правителство, защото „се надява да изпълни обещанието си да помогне на протестиращите в страната“.

Тръмп е разрешил среща с ирански представители, за да обсъдят ядрената програма на Техеран, съобщи Ройтерс в неделя.

Според информацията Тръмп е заявил, че ирански представители са се свързали със САЩ на 10 януари „по ядрени въпроси“ и че американският премиер е разрешил „среща с тях“. Той също така е заявил, че Вашингтон поддържа контакт с опозиционните сили в Иран.

Според американския лидер „може да се наложи да действаме преди срещата. Срещата е в процес на организиране. Иран се обади. Те искат да преговарят“, каза Тръмп. Според Ройтерс, дискусията е била свързана с преговори по ядрената програма на Техеран. В същото време, според агенцията, Тръмп е заявил и че Вашингтон поддържа контакт с опозиционните сили в Иран.

Според иранската организация за правата на човека HRANA (Информационна агенция за активисти на правата на човека), цитирана от Ройтерс, до 11 януари в размириците са били убити 490 протестиращи и 48 служители по сигурността. Освен това са били арестувани над 10 000 протестиращи. Според иранската държавна информационна агенция Tasnim, 109 служители по сигурността са били убити в размириците.

Иранското правителство обяви тридневен национален траур в памет на „мъчениците“, включително членове на силите за сигурност, загинали по време на двуседмичните протести, съобщи държавната телевизия, предаде NOVA.

Властите определиха борбата срещу това, което те наричат „безредици“, като „иранска национална съпротивителна битка срещу Америка и ционисткия режим“. Те използваха термина на ръководството за Израел, който Ислямската република не признава.

Президентът Масуд Пезешкиан призова гражданите да се включат в „национален марш на съпротивата“ — поредица от митинги в цялата страна, планирани за 12 януари. Целта е да бъде осъдено насилието, което правителството определи като извършено от „градски терористични престъпници“.