Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер с победа срещу Сасуоло в Серия "А"

Интер с победа срещу Сасуоло в Серия "А"

22 Септември, 2025 09:41 432 0

  • интер-
  • сасуоло-
  • серия а-
  • нерадзурите -
  • кристиан киву-
  • световен футбол

Финалът на срещата държа феновете на нокти до последния съдийски сигнал

Интер с победа срещу Сасуоло в Серия "А" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Интер надделя над Сасуоло с 2:1 в двубой от четвъртия кръг на италианската Серия "А". "Нерадзурите" демонстрираха характер и воля за победа на свой терен, като се поздравиха с ценни три точки след напрегнат финал, който държа феновете на нокти до последния съдийски сигнал.

Още в 14-ата минута Федерико Димарко откри резултата с майсторски изстрел, който даде ранен аванс на домакините и вдъхна увереност на тима, воден от Кристиан Киву. Въпреки ранния гол, двата отбора не спряха да се борят ожесточено за всяка педя от терена, а напрежението нарастваше с всяка изминала минута.

В 81-ата минута Карлос Аугусто удвои преднината на Интер, сякаш слагащ точка на спора. Но гостите от Сасуоло, ръководени от Фабио Гросо, не се предадоха и само три минути по-късно резервата Уалид Кедира върна интригата с бърз гол, който разпали страстите на "Джузепе Меаца".

Драмата не спря дотук – в 86-ата минута домакините отново пратиха топката в мрежата, но радостта им бе помрачена от намесата на ВАР, който отмени попадението заради засада.

До последния съдийски сигнал и двата тима търсеха нови голове, но резултатът остана непроменен.

С този успех Интер се изкачи на десетата позиция във временното класиране, събирайки 6 точки след четири изиграни срещи. Сасуоло остава на 14-о място с актив от 3 точки, но показа, че е отбор, който не се предава лесно.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ