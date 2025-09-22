Интер с победа срещу Сасуоло в Серия "А"

Интер надделя над Сасуоло с 2:1 в двубой от четвъртия кръг на италианската Серия "А". "Нерадзурите" демонстрираха характер и воля за победа на свой терен, като се поздравиха с ценни три точки след напрегнат финал, който държа феновете на нокти до последния съдийски сигнал.

Още в 14-ата минута Федерико Димарко откри резултата с майсторски изстрел, който даде ранен аванс на домакините и вдъхна увереност на тима, воден от Кристиан Киву. Въпреки ранния гол, двата отбора не спряха да се борят ожесточено за всяка педя от терена, а напрежението нарастваше с всяка изминала минута.

В 81-ата минута Карлос Аугусто удвои преднината на Интер, сякаш слагащ точка на спора. Но гостите от Сасуоло, ръководени от Фабио Гросо, не се предадоха и само три минути по-късно резервата Уалид Кедира върна интригата с бърз гол, който разпали страстите на "Джузепе Меаца".

Драмата не спря дотук – в 86-ата минута домакините отново пратиха топката в мрежата, но радостта им бе помрачена от намесата на ВАР, който отмени попадението заради засада.

До последния съдийски сигнал и двата тима търсеха нови голове, но резултатът остана непроменен.

С този успех Интер се изкачи на десетата позиция във временното класиране, събирайки 6 точки след четири изиграни срещи. Сасуоло остава на 14-о място с актив от 3 точки, но показа, че е отбор, който не се предава лесно.