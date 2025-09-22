Спортът по ТВ в понеделник (22 септември)

10:30 Волейбол: България – Португалия - МАХ Спорт 2
11:25 Колоездене: Световно първенство в Кигали - Евроспорт 1
12:00 Тенис: турнир в Ченду - МАХ Спорт 1
12:30 Тенис: турнир в Ханджоу - МАХ Спорт 3
14:25 Колоездене: Световно първенство в Кигали - Евроспорт 1
15:00 Волейбол: САЩ - Словения - МАХ Спорт 2
16:30 Канадска борба: Световно първенство - Ринг тв
18:00 Футбол: Арда – Черно море - Диема спорт
20:30 Футбол: Ботев (Враца) – ЦСКА - Диема спорт
21:30 Футбол: Бургос – Гранада - МАХ Спорт 2
21:45 Футбол: Наполи – Пиза - МАХ Спорт 3
22:00 Футбол: Милуол – Уотфорд - Диема спорт 2
