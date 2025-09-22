Спортът по ТВ в понеделник (22 септември)

Има непотвърдена версия за причините за смъртоносната катастрофа на бул. "Драган Цанков" в София

Стана ясна една от версиите за тежката катастрофа в столицата, все още непотвърдена от полицията, при която двама души загинаха, а младо момиче е в бо ...