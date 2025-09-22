Новини
Виктория Томова изпада от елитната стотица на WTA – Елизара Янева направи впечатляващ скок

22 Септември, 2025 11:39 389 0

В челната десетка на WTA няма размествания – Арина Сабаленка от Беларус продължава да доминира

Виктория Томова изпада от елитната стотица на WTA – Елизара Янева направи впечатляващ скок - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският тенис преживя динамична седмица, белязана от значителни промени в класирането на родните състезателки в световната ранглиста на Женската тенис асоциация (WTA). Най-голямата новина е, че Виктория Томова вече не е част от престижния „Топ 100“.

Тридесетгодишната софиянка регистрира спад от цели 18 позиции и вече заема 115-ото място в света, като активът ѝ се стопи до 675 точки. Това е сериозен удар за първата ракета на България, която доскоро се бореше рамо до рамо с най-добрите на планетата.

Междувременно, Лиа Каратанчева също отчете негативна тенденция, като загуби пет места и се нарежда на 313-а позиция.

За сметка на това, Изабелла Шиникова бележи лек напредък – тя се изкачи с три стъпала и вече е №346 в света.

Истинската сензация обаче идва от младата надежда Елизара Янева. Само за седмица 18-годишната българка направи впечатляващ скок от 194 места и вече се намира на 464-о място – най-доброто ѝ класиране до момента. Това постижение е ясен знак, че новото поколение български тенисистки настъпва уверено на международната сцена.

В челната десетка на WTA няма размествания – Арина Сабаленка от Беларус продължава да доминира с внушителните 11 225 точки, следвана от полската звезда Ига Швьонтек (8 433 точки) и американката Коко Гоф (7 873 точки).


