Изненадваща развръзка в Ханджоу: Даниил Медведев напусна турнира

22 Септември, 2025 19:04 691 0

Руснакът бе отстранен от Ибин У

Изненадваща развръзка в Ханджоу: Даниил Медведев напусна турнира - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуващите четвъртфинали на ATP 250 турнира в Ханджоу, Китай, донесоха неочакван обрат – фаворитът и втори поставен в схемата Даниил Медведев отпадна след тричасова битка срещу местния талант Ибин У. Надпреварата, която се провежда на твърди кортове и разполага с награден фонд, надхвърлящ 1 милион долара, стана арена на истинска сензация.

Руският ас започна силно и спечели първия сет с 7:5, а във втория поведе с пробив, но Ибин У, който участва с "уайлд кард", демонстрира изключителен характер и обърна развоя на срещата. Китайският тенисист, родом от Ханджоу, показа завидна устойчивост и след тайбрек във втория сет (7:6(5)), стигна до решителен трети сет, където надделя с 6:4.

Така, след 3 часа и 11 минути оспорвана игра, У си осигури първо участие на полуфинал в турнир от ATP тура след историческата си титла в Далас през 2023 година.

Така руснакът напуска надпреварата, а Ибин У ще се изправи срещу третия поставен Александър Бублик от Казахстан, който безапелационно елиминира чеха Далибор Свърчина с 6:1, 6:1.

В другите четвъртфинални сблъсъци френското дерби се оформи след като Валентин Ройе отстрани седмия в схемата Лърнър Тиен (САЩ) с 7:6(0), 6:4, 6:2. На полуфиналите Ройе ще срещне сънародника си Корентен Муте, който се възползва от отказването на аржентинеца Томас Ечевери при резултат 3:6, 3:0.


