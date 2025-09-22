Николета Лозанова, Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив пуснаха ексклузивна колекция бельо - СНИМКИ

Пловдивските футболни грандове Ботев и Локомотив получиха неочаквано модно признание – техните емблеми вече красят ексклузивна колекция бельо, създадена от популярната марка NL4YOU. Брандът, зад който стои известната моделка и инфлуенсърка Николета Лозанова, съпруга на вратаря Николай Михайлов, за първи път навлиза в света на футболната мода.

Новата серия включва както секси прашки, така и стилни боксерки, които са специално изработени в цветовете на двата пловдивски клуба.

За феновете на "канарчетата" NL4YOU предлага жълто-черни модели с гордо поставената емблема на Ботев, докато привържениците на "смърфовете" могат да се сдобият с черно-бели варианти, украсени с логото на Локомотив.

Този свеж и дръзък ход на Николета Лозанова не само разчупва границите между спорта и модата, но и дава възможност на запалянковците да изразят своята клубна принадлежност по един напълно нов и оригинален начин.

Колекцията вече предизвиква бурни реакции в социалните мрежи, а феновете с нетърпение очакват да се сдобият с уникалните артикули.

