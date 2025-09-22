Новини
Николета Лозанова, Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив пуснаха ексклузивна колекция бельо - СНИМКИ

22 Септември, 2025 21:25 812 7

Новата серия включва секси прашки

Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Пловдивските футболни грандове Ботев и Локомотив получиха неочаквано модно признание – техните емблеми вече красят ексклузивна колекция бельо, създадена от популярната марка NL4YOU. Брандът, зад който стои известната моделка и инфлуенсърка Николета Лозанова, съпруга на вратаря Николай Михайлов, за първи път навлиза в света на футболната мода.

Новата серия включва както секси прашки, така и стилни боксерки, които са специално изработени в цветовете на двата пловдивски клуба.

За феновете на "канарчетата" NL4YOU предлага жълто-черни модели с гордо поставената емблема на Ботев, докато привържениците на "смърфовете" могат да се сдобият с черно-бели варианти, украсени с логото на Локомотив.

Този свеж и дръзък ход на Николета Лозанова не само разчупва границите между спорта и модата, но и дава възможност на запалянковците да изразят своята клубна принадлежност по един напълно нов и оригинален начин.

Колекцията вече предизвиква бурни реакции в социалните мрежи, а феновете с нетърпение очакват да се сдобият с уникалните артикули.

nlforyou.com


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    7 0 Отговор
    Залязват завалиите, ще си остана само с ,,мечтаният дом,, след 15 години жадни, гладни бежански орки ще искат да опрашат сливока й

    21:29 22.09.2025

  • 2 Новичок

    6 0 Отговор
    Б-О-Й-К-О-Т.

    21:30 22.09.2025

  • 3 Помак

    9 0 Отговор
    В бг има хора които забогатяха и продължават да забогатяват заради балъци ,който си мислят че това е хубавия луксозен живот...всичко е утопия и фалш за да ви приберат парите ..ама штом ви харесва давайте

    21:31 22.09.2025

  • 4 да бъдем реалисти

    3 0 Отговор
    общото между тоя парцал и тия два отбора може да е само че всички са станали баджанаци…

    21:37 22.09.2025

  • 5 🤣🤣🤣🤣🤣

    3 0 Отговор
    😂😂😂😂

    21:38 22.09.2025

  • 6 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    1 0 Отговор
    Не се учудвам, това са манекени, не футболисти.

    21:59 22.09.2025

  • 7 дедо

    0 0 Отговор
    е... все пак при нея свършва целият български футбол

    22:15 22.09.2025

