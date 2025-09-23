Айтана Бонмати пише история с трета поредна "Златна топка"

Испанката Айтана Бонмати отново влезе в светлината на прожекторите, след като стана първата жена, която триумфира с престижната награда "Златна топка" за трети пореден път. С този изключителен успех полузащитничката на Барселона и националния отбор на Испания затвърди позицията си на върха в дамския футбол.

Въпреки че през изминалия сезон Бонмати и нейните съотборнички не успяха да се поздравят с победа във финалите на Шампионската лига срещу Арсенал и на Европейското първенство 2025 срещу Англия, тя отново доказа лидерските си качества и изигра ключова роля за поредната титла на каталунския гранд.

Наградите, които Айтана спечели през 2023, 2024 и 2025 година, я превърнаха в абсолютен рекордьор в историята на женския футбол. Със своята неуморна отдаденост, креативност на терена и безспорен талант, тя вдъхновява милиони млади момичета по целия свят да следват мечтите си.

Постижението на Бонмати не само подчертава нейната индивидуална класа, но и затвърждава доминацията на испанския футбол на международната сцена.