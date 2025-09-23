Новини
Спорт »
Световен футбол »
Усман Дембеле се нареди до имена като Лионел Меси, Роналдиньо и Зинедин Зидан в елитен клуб

Усман Дембеле се нареди до имена като Лионел Меси, Роналдиньо и Зинедин Зидан в елитен клуб

23 Септември, 2025 15:45 509 0

  • усман дембеле-
  • лионел меси-
  • роналдиньо-
  • зинедин зидан-
  • футбол-
  • златна топка

Дембеле е един от едва 10 футболисти в историята, постигнали забележителния хеттрик от големи отличия - световна титла, Шампионска лига и „Златна топка“

Усман Дембеле се нареди до имена като Лионел Меси, Роналдиньо и Зинедин Зидан в елитен клуб - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Усман Дембеле се нареди до имена като Лионел Меси, Роналдиньо и Зинедин Зидан, след като бе обявен за носител на „Златната топка“ за 2025 година. Нападателят на Пари Сен Жермен бе коронясан за най-добър футболист на планетата на бляскава церемония във френската столица снощи, а втори в класацията остана младата суперзвезда на Барселона Ламин Ямал.

Дембеле получи престижното отличие, след като помогна на ПСЖ да напише история през сезон 2024/2025. Парижкият гранд добави още една титла на Франция в своята витрина. Освен това парижани завоюваха Купата на страната и грабнаха първия си трофей от Шампионската лига, надделявайки с гръмкото 5:0 срещу Интер на финала.

Френският национал записа 35 гола и 16 асистенции във всички турнири през изминалия сезон

Сега Дембеле е един от едва 10 футболисти в историята, постигнали забележителния хеттрик от големи отличия - световна титла, Шампионска лига и „Златна топка“. Той спечели Световното първенство с Франция през 2018 година, Шампионската лига през 2025 година, а сега и най-престижната индивидуална награда във футбола.

Първият, който реализира това постижение, бе легендата на Манчестър Юнайтед и Англия сър Боби Чарлтън. След него същото направиха германските икони Герд Мюлер и Франц Бекенбауер. Италианският голмайстор Паоло Роси бе следващият, а световният шампион от 1998 година и легенда на Реал Мадрид Зидан затвърди хеттрика през 2002 г.

В списъка са и бразилските суперзвезди Ривалдо и Роналдиньо, които блестяха с Барселона, както и сънародникът им Кака. Осемкратният носител на „Златната топка“ Меси най-накрая добави Световната титла през 2022 година с Аржентина.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ