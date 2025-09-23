Беатрис Хадад Мая слага точка на сезона: Бразилската звезда обяви пауза заради здравето си

Бразилската тенисистка номер едно в момента, Беатрис Хадад Мая, изненадващо прекратява участието си в турнирите до края на сезона. Новината дойде директно от самата нея чрез емоционално послание в социалните мрежи, с което разтърси феновете си по целия свят.
"Здравейте, приятели! Взех трудното решение да сложа преждевременна пауза на сезона си през 2025 година. Имам нужда да се погрижа по-сериозно за физическото и психическото си състояние," сподели Хадад Мая, която в момента заема 40-ата позиция в световната ранглиста.
Тя не пропусна да изрази благодарността си към своите спонсори, които неотлъчно я подкрепят по пътя ѝ в професионалния спорт, както и към семейството си – нейната най-голяма опора и вдъхновение.
"Благодаря на всички, които са до мен – както на корта, така и извън него. Вашата подкрепа е безценна и ми дава сили да следвам мечтите си," написа още бразилката.
През настоящия сезон Хадад Мая изигра 42 срещи, в които записа 16 победи – резултат, който затвърждава позицията ѝ сред най-добрите в женския тенис.
Решението ѝ да се оттегли временно е продиктувано от желанието да се възстанови напълно и да се завърне още по-силна на корта.
Не е зле, като ще пишете за бразилката,
Коментиран от #3
13:16 23.09.2025
2 Червената шапчица
14:07 23.09.2025
3 Червената шапчица
До коментар #1 от "Не е зле, като ще пишете за бразилката,":Можеше и по-лошо... Добре е, че не са сложили снимка на Таузенд....
14:10 23.09.2025
4 Червената шапчица
14:12 23.09.2025
5 Червената шапчица
14:24 23.09.2025