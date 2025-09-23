Новини
Беатрис Хадад Мая слага точка на сезона: Бразилската звезда обяви пауза заради здравето си

Беатрис Хадад Мая слага точка на сезона: Бразилската звезда обяви пауза заради здравето си

23 Септември, 2025 13:04

"Благодаря на всички, които са до мен – както на корта, така и извън него. Вашата подкрепа е безценна и ми дава сили да следвам мечтите си," написа бразилката

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бразилската тенисистка номер едно в момента, Беатрис Хадад Мая, изненадващо прекратява участието си в турнирите до края на сезона. Новината дойде директно от самата нея чрез емоционално послание в социалните мрежи, с което разтърси феновете си по целия свят.

"Здравейте, приятели! Взех трудното решение да сложа преждевременна пауза на сезона си през 2025 година. Имам нужда да се погрижа по-сериозно за физическото и психическото си състояние," сподели Хадад Мая, която в момента заема 40-ата позиция в световната ранглиста.

Тя не пропусна да изрази благодарността си към своите спонсори, които неотлъчно я подкрепят по пътя ѝ в професионалния спорт, както и към семейството си – нейната най-голяма опора и вдъхновение.

"Благодаря на всички, които са до мен – както на корта, така и извън него. Вашата подкрепа е безценна и ми дава сили да следвам мечтите си," написа още бразилката.

През настоящия сезон Хадад Мая изигра 42 срещи, в които записа 16 победи – резултат, който затвърждава позицията ѝ сред най-добрите в женския тенис.

Решението ѝ да се оттегли временно е продиктувано от желанието да се възстанови напълно и да се завърне още по-силна на корта.


  • 1 Не е зле, като ще пишете за бразилката,

    1 0 Отговор
    да сложите нейна снимка, а не на Аманда Анисимова.

    Коментиран от #3

    13:16 23.09.2025

