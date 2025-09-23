Новини
Виктория Томова не успя да достигне основната схема на WTA 1000 турнира в Пекин

23 Септември, 2025 13:43 447 0

Българката отпадна от Джанис Чън

Виктория Томова не успя да достигне основната схема на WTA 1000 турнира в Пекин - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първата ракета на България при жените Виктория Томова загуби във втория кръг на квалификациите на тенис турнира от категория WTA 1000 в Пекин с награден фонд 8,963,700 долара.

Томова отстъпи с 2:6 , 6:7(2) от Джанис Чън (Индонезия), която предната седмица игра финал на WTA 250 турнира в Сау Паоло. Срещата продължи час и 27 минути.

Българката изостана с 0:5 в първия сет и го загуби с 2:6. Във втората част Томова проби за 2:1, но допусна обрат за 2:4 и 3:5. Вики успя да изравни при 5:5, а след това се стигна до тайбрек. В него българката загуби пет поредни точки от 2:2 до 2:7 и отпадна от надпреварата.


