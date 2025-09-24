Новини
Официално: Христо Янев е новият старши треньор на ЦСКА

24 Септември, 2025 16:13, обновена 24 Септември, 2025 16:13 1 112 3

Легендата се завръща начело на "червените"

Снимка: ЦСКА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Христо Янев е новият старши треньор на ЦСКА. Днес той подписа договор с тима от "Борисовата градина" и ще изведе „армейците“ в гостуването на Локомотив (София) на 27 септември (събота).

Христо Янев е тясно свързан с новия си клуб и е любимец на „червените“ фенове. Той е роден на 4 май 1979 г. в Казанлък. Пристига в ЦСКА през лятото на 2000 г. и в следващите 6 години постига сериозни успехи с червения екип. Двукратен шампион на България (2002/03, 2004/05 г.), като особено забележителен е приносът му за втория шампионски трофей, когато отбелязва 22 попадения за тима ни. Янев е носител и на Купата на България през 2005/06 г.

Общо за ЦСКА изиграва 208 мача и реализира 72 попадения във всички турнири. Има 10 мача и 3 гола за националния отбор на България.

Като треньор води „червените“ през 2016 г., когато ЦСКА спечели Купата на България, въпреки че отборът бе изпратен административно във „В“ група. До момента Янев бе начело на Ботев (Враца).

В щаба на новия наставник влизат Калоян Генов (помощник-треньор), Христо Митов (треньор на вратарите) и Ивайло Младенов (кондиционен треньор).

Христо Янев ще бъде представен официално като треньор на ЦСКА на 25 септември (четвъртък) от 14:00 ч.


  • 1 Хмм

    5 2 Отговор
    Успех на Христо Янев и на ЦСКА!

    16:42 24.09.2025

  • 2 Хотели

    1 0 Отговор
    Не вземат читав треньор ами въртят едни и същи неможачи, сега джуджето, после Пената,после Стамен, после Тройчо,и на папаза не му е зор за отбора,а важното е далаверата да върви

    16:58 24.09.2025

  • 3 е честито

    1 0 Отговор
    Този треньор поне е специалист по оцеляване в А група! :-)

    17:12 24.09.2025

