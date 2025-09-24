Официално: Христо Янев е новият старши треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият старши треньор на ЦСКА. Днес той подписа договор с тима от "Борисовата градина" и ще изведе „армейците“ в гостуването на Локомотив (София) на 27 септември (събота).

Христо Янев е тясно свързан с новия си клуб и е любимец на „червените“ фенове. Той е роден на 4 май 1979 г. в Казанлък. Пристига в ЦСКА през лятото на 2000 г. и в следващите 6 години постига сериозни успехи с червения екип. Двукратен шампион на България (2002/03, 2004/05 г.), като особено забележителен е приносът му за втория шампионски трофей, когато отбелязва 22 попадения за тима ни. Янев е носител и на Купата на България през 2005/06 г.

Общо за ЦСКА изиграва 208 мача и реализира 72 попадения във всички турнири. Има 10 мача и 3 гола за националния отбор на България.

Като треньор води „червените“ през 2016 г., когато ЦСКА спечели Купата на България, въпреки че отборът бе изпратен административно във „В“ група. До момента Янев бе начело на Ботев (Враца).

В щаба на новия наставник влизат Калоян Генов (помощник-треньор), Христо Митов (треньор на вратарите) и Ивайло Младенов (кондиционен треньор).

Христо Янев ще бъде представен официално като треньор на ЦСКА на 25 септември (четвъртък) от 14:00 ч.