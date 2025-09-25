Новини
Промените в ЦСКА продължават

25 Септември, 2025 12:00

  • цска-
  • даниел моралес-
  • валентин илиев-
  • румен трифонов

Все още не е ясно дали Румен Трифонов ще напусне клуба или ще поеме някой отбор от Академията на ЦСКА

Промените в ЦСКА продължават - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Промените в ЦСКА продължават. Този път тя е свързана с третия отбор на "червените“ - Даниел Моралес заменя досегашния наставник Румен Трифонов, съобщава Gong.bg.

Бразилецът стана част от ЦСКА още миналата седмица, когато бе обявена раздялата с Душан Керкез. Той бе взет, за да води дубъла на ЦСКА, тъй като Валентин Илиев се захвана с подготовката на първия тим за гостуването на Ботев Враца. Именно Моралес бе треньор при убедителната победа на "червените" над Етър с 4:1 в Mr Bit Втора лига.

Все още не е ясно дали Румен Трифонов ще напусне клуба или ще поеме някой отбор от Академията на ЦСКА.


  • 1 Левски 1914

    2 2 Отговор
    Оле оле тези първи отбор нямат за втория и третия мислят!

    12:18 25.09.2025

