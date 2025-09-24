Арина Сабаленка се наслаждава на слънчеви дни по бански в Гърция - СНИМКИ

След като покори световния тенис с впечатляваща победа на US Open, Арина Сабаленка – настоящата лидерка в световната ранглиста – избра да се отдаде на заслужена почивка, далеч от шума на големите турнири. Вместо да се включи в престижния турнир China Open, който тази седмица събира елита на женския тенис, белоруската звезда предпочете да презареди батериите си на живописните гръцки плажове.

Сабаленка, която наскоро триумфира в Ню Йорк и си осигури внушителна парична награда от 5 милиона долара след драматичен финал срещу Аманда Анисимова, откровено сподели пред феновете си, че има нужда от глътка въздух и време за себе си. Заедно с любимия си Георгиос Фрагулис, тя се наслаждава на романтична ваканция в Гърция – страна, известна със своите кристално чисти води и спиращи дъха гледки.

В социалните мрежи Арина не пропусна да зарадва почитателите си с кадри по бански, уловили безгрижните ѝ моменти под слънцето. Усмивката ѝ и спокойствието, което излъчва, ясно показват, че световната №1 напълно заслужава тази пауза след напрегнатия сезон.