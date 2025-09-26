Гришо с целувка за феновете и снимка с Донатела Версаче

Българският тенисист Григор Димитров и красивата актриса Ейса Гонсалес не крият романтичната си връзка, дори и когато са на публично място. Двамата дори си подариха момент на интимност – бърза целувка, докато бяха снимани отблизо преди старта на ревюто на популярна модна марка на Седмицата на модата в Милано.
Двойката се държеше за ръце почти през цялото време.
Междувременно в социалните мрежи се появи снимка на Григор Димитров заедно с популярната икона на модата Донатела Версаче.
Дизайнерката сподели тяхна обща снимка в Инстаграм за своите 12 милиона последователи.
70-годишната Версаче, която обяви оттеглянето си от семейния бизнес през март, се срещна с Димитров, докато той общуваше и с други звезди като Гуинет Полтроу, Ана Уинтур и Франсоа-Анри Пино.
