Гришо с целувка за феновете и снимка с Донатела Версаче

26 Септември, 2025 10:59 1 048 8

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • милано

Българинът и Ейса дори си подариха момент на интимност

Гришо с целувка за феновете и снимка с Донатела Версаче - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският тенисист Григор Димитров и красивата актриса Ейса Гонсалес не крият романтичната си връзка, дори и когато са на публично място. Двамата дори си подариха момент на интимност – бърза целувка, докато бяха снимани отблизо преди старта на ревюто на популярна модна марка на Седмицата на модата в Милано.

Двойката се държеше за ръце почти през цялото време.

Междувременно в социалните мрежи се появи снимка на Григор Димитров заедно с популярната икона на модата Донатела Версаче.

Дизайнерката сподели тяхна обща снимка в Инстаграм за своите 12 милиона последователи.

70-годишната Версаче, която обяви оттеглянето си от семейния бизнес през март, се срещна с Димитров, докато той общуваше и с други звезди като Гуинет Полтроу, Ана Уинтур и Франсоа-Анри Пино.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще и

    6 2 Отговор
    Излезе късмета на Донатела. Гришо по дъртачки си пада.

    11:04 26.09.2025

  • 2 Козе дупе

    4 0 Отговор
    как е възможно при толкова съветници
    милиардерка да изглежда толкова нелепо
    в устата

    11:23 26.09.2025

  • 3 еха

    3 4 Отговор
    Той какъв е сега? Спортист, целувач, рекламист, латентен гей? Какво е?

    Коментиран от #4, #8

    11:23 26.09.2025

  • 4 Хасковски каунь

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "еха":

    Бегай да закусиш лютеница върху типов хляб. На обяд имаш леща яхния

    11:32 26.09.2025

  • 5 Голяма работа

    2 0 Отговор
    Че тя му е гадже,бре, що да не я целува , 6acu и тъпите джурналя

    11:58 26.09.2025

  • 6 майстор

    1 0 Отговор
    Да са живи и здрави Гришко и Ейса! И да радват хората.

    11:59 26.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

