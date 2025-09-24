ПАОК и Макаби (Тел Авив) не си вкараха гол, Десподов с ново разочарование в Лига Европа

Вълнуваща, но безрезултатна битка се разигра тази вечер на стадион "Тумба" в Солун, където ПАОК и Макаби (Тел Авив) не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0 в първия кръг от основната фаза на Лига Европа.

Българският национал Кирил Десподов се появи на терена в 66-ата минута, но и неговото включване не промени хода на срещата, която остави феновете на домакините с горчив вкус.

Още от първия съдийски сигнал израелският тим демонстрира по-голяма настойчивост и контролираше темпото на играта.

В 35-ата минута Макаби стигна до попадение чрез Дор Перец, който реализира след прецизен пас на Рой Ревиво. Радостта на гостите обаче бе краткотрайна – намесата на ВАР отмени гола заради засада, оставяйки резултата непроменен.

В последните секунди на срещата гърците имаха още две възможности да грабнат победата, но липсата на точност и малшанс ги лишиха от трите точки.

Така и двата отбора стартират груповата фаза с по една точка.