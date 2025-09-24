Новини
Спорт »
Световен футбол »
ПАОК и Макаби (Тел Авив) не си вкараха гол, Десподов с ново разочарование в Лига Европа

ПАОК и Макаби (Тел Авив) не си вкараха гол, Десподов с ново разочарование в Лига Европа

24 Септември, 2025 21:53 356 0

  • солун-
  • паок -
  • макаби тел авив-
  • основната фаза -
  • лига европа-
  • национал -
  • кирил десподов-
  • световен футбол-
  • евротурнири

Българинът се появи като резерерва в 66-ата минута

ПАОК и Макаби (Тел Авив) не си вкараха гол, Десподов с ново разочарование в Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща, но безрезултатна битка се разигра тази вечер на стадион "Тумба" в Солун, където ПАОК и Макаби (Тел Авив) не успяха да си отбележат гол и завършиха 0:0 в първия кръг от основната фаза на Лига Европа.

Българският национал Кирил Десподов се появи на терена в 66-ата минута, но и неговото включване не промени хода на срещата, която остави феновете на домакините с горчив вкус.

Още от първия съдийски сигнал израелският тим демонстрира по-голяма настойчивост и контролираше темпото на играта.

В 35-ата минута Макаби стигна до попадение чрез Дор Перец, който реализира след прецизен пас на Рой Ревиво. Радостта на гостите обаче бе краткотрайна – намесата на ВАР отмени гола заради засада, оставяйки резултата непроменен.

В последните секунди на срещата гърците имаха още две възможности да грабнат победата, но липсата на точност и малшанс ги лишиха от трите точки.

Така и двата отбора стартират груповата фаза с по една точка.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ