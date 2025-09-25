Рома си тръгна от Лазурния бряг с победа

Рома започна кампанията в основната фаза на Лига Европа с победа с 2:1 като гост на Ница. Точни за успеха на "вълците" бяха Еван Ндика и Джанлука Манчини, докато за "орлетата" се разписа Терем Мофи.

В края на първото полувреме Манчини засече топката във вратата на Диуф. След намесата на ВАР обаче голът беше отменен заради засада.

Седем минути след почивката Рома все пак поведе. Еван Ндика засече с глава центриране на Лоренцо Пелегрини и даде аванс на италианския тим.

В 55-ата минута преднината на "вълците" вече беше от два гола. Джанлука Манчини се включи на скорост и с глава прати топката във вратата след центриране на Костас Цимикас.

Четвърт час преди края на мача Николо Пизили задържа Менди в наказателното поле, което доведе до дузпа в полза на Ница. Зад топката застана Терем Мофи, който намали пасива на домакините.