Два куриоза звезди на Лудогорец доведоха до разправии в Швеция

25 Септември, 2025 06:14 920 2

Престижният успех над скандинавския гранд бе гарниран и с два куриоза, в които дейно участие взеха “звезди” на “орлите”

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец надигра с 2:1 Малмьо като гост в мач от първия кръг на основната фаза в Лига Европа и счупи шестгодишния карък без успех при визитите си на този етап във втория по сила европейски клубен турнир.

Престижният успех над скандинавския гранд бе гарниран и с два куриоза, в които дейно участие взеха “звезди” на “орлите”.

Първият дойде в края на мача, когато Диниш Алмейда направи знак към резервната скамейка след атака на българския шампион и малко по-късно отстъпи мястото си на Вердон. Оказа се, че защитникът не е настоявал за смяна, а е показал с жест, че иска да пие вода. Смяната обаче бе факт, а Алмейда започна да жестикурила на пейката недоволен, че не е бил разбран, но наставникът Руи Мота подходи с разбиране и успокои защитника.

Малко по-късно, секунди след края на срещата, и Видал се забърка в куриоз. Падт изрита топката напред, а реферът наду свирката за край на мача. Крилото на Лудогорец обаче не чу съдийския сигнал, овладя подаването на вратаря и реализира, а след това съблече фланелката си и започна да се радва тичайки около феновете на Малмьо. Настъпи разправия между състезатели на двата отбора, но в крайна сметка всичко приключи без някакви по-сериозни ексцесии.


