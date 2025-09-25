Карлос Алкарас преодоля травма и дъжд, за да триумфира в първия си мач в Токио (ВИДЕО)

Карлос Алкарас демонстрира характер и борбен дух, след като преодоля неприятна контузия в глезена и капризите на времето, за да се поздрави с победа в дебютния си двубой на турнира от сериите ATP 500 в Токио.

В среща, изпълнена с обрати и напрежение, 22-годишният Алкарас се изправи срещу коравия аржентинец Себастиан Баез. Въпреки че в петия гейм на първия сет получи болезнен удар в левия глезен и се наложи намесата на медицинския екип, испанецът не се предаде.

Малко по-късно дъждът прекъсна мача, което даде възможност на Алкарас да се съвземе и да се върне на корта още по-мотивиран.

След подновяването на играта, Карлос показа защо е лидер в световната ранглиста – с категоричен резултат 6:4, 6:2 за едва 81 минути той си осигури място на осминафиналите. Там негов съперник ще бъде победителят от двубоя между белгиеца Зизу Бергс и чилиеца Алехандро Табийо.

🚨 Alcaraz in serious discomfort



Doesnt look good. Achiles?pic.twitter.com/uBAU6HVsXQ — Tennis Masterr (@tennismasterr) September 25, 2025