Бойко Величков: Христо Янев има моята пълна подкрепа начело на ЦСКА

Спортният директор на ЦСКА, Бойко Величков, официално представи пред журналисти новия старши треньор на "червените" – Христо Янев. Величков не скри, че именно той е двигателят зад избора на Янев за ръководния пост и подчерта, че ще бъде неговият най-верен съюзник в предстоящите предизвикателства.

„Приветствам с добре дошъл Христо! Знаем в каква ситуация поема отбора. Определям избора му като изключително позитивен и обнадеждаващ в моите очи и на ръководството. Всички са наясно с причините да изберем Христо. Кръвно свързан е с историята и успехите на клуба ни, знае как се печелят трофеи и като футболист, и като треньор с отбора".

„Не ежедневно, а ежеминутно сме заедно от неговото идване. Аз съм човекът, който стои зад гърба му и аз решавам за нещата, които той иска ежедневно. Всички хора, които работят, имаме една цел – да постигаме заедно и в добър колектив нещата, които предстоят“.

„Ясно е за всички, че Христо е естествен избор. Най-малкото като кандидатура. Ясно е, че е била обсъждана такава кандидатура и преди този момент. Спрямо моментната ситуация, а и не само заради нея, е отличен избор. Най-нормалното е, когато има проблеми като резултати, клубът да си прави сметката как е най-добре да продължи напред. Предишният старши треньор имаше пълна подкрепа в тази връзка“.

„Не само Дан Петреску, много имена бяха спрягани. Естествено, че клубът не иска да излиза с такава информация. Това са конфиденциални разговори“, заяви босът в ЦСКА.

„Относно позицията на Душан - имали сме много разговори по процесите на изчистване. Търсехме обяснение защо не се случва това. Знам позицията на Керкез на фона на оплакванията и на база някои процеси, случили се в подготовката и т.н. От гледна точка на Душан, той знаеше много добре в каква ситуация се намираме. Имаше моменти, в които това затруднява работата му. Ако ги ползваме само за извинение, не е окей. Христо ще започне с лошото наследство, което му оставяме като резултати, игра и психологическо състояние. Но ми се иска да започне с идеята какво ще се случва оттук нататък“, каза Бойко Величков.