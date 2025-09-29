Новини
Днес се навършват 20 години от армейския подвиг: ЦСКА елиминира Байер Леверкузен

29 Септември, 2025 16:29 530 2

В първия дуел на "БайАрена" ЦСКА пак излезе победител, след като Йордан Тодоров разпечата вратата на Ханс-Йорг Бут

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА отбеляза 20 години от паметната елиминация срещу Байер Леверкузен за Купата на УЕФА. На този ден "армейците", водени от покойния Миодраг Йешич, победиха с 1:0 "аспирините" след гол на халфа Мурад Хидиуед. В първия дуел на "БайАрена" ЦСКА пак излезе победител, след като Йордан Тодоров разпечата вратата на Ханс-Йорг Бут.

Ето какво написаха "червените" в социалните мрежи със снимки:

❤ Днес се навършват 20 години от паметната победа на ЦСКА срещу Байер Леверкузен!

🔙 На 29 септември 2005 година армейците, водени от Миодраг Йешич, излизат в решителен реванш срещу германския гранд.

🏆 Двата отбора се борят за място в груповата фаза на турнира за Купата на УЕФА, като ЦСКА има аванс от един гол след първия мач.

🎯 В 67-ата минута, след асистенция на Христо Янев, Мурад Хидиуед реализира единственото попадение в срещата – гол, който класира "червените" директно в групите на турнира!


  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    И в последствие Леверкузен купиха Бербатов.

    16:31 29.09.2025

  • 2 Припоци

    3 2 Отговор
    За 09.09.2016г нищо не писахме. След 30 милиона дългове, кой ще припознавате

    16:44 29.09.2025

