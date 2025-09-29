Днес се навършват 20 години от армейския подвиг: ЦСКА елиминира Байер Леверкузен

ЦСКА отбеляза 20 години от паметната елиминация срещу Байер Леверкузен за Купата на УЕФА. На този ден "армейците", водени от покойния Миодраг Йешич, победиха с 1:0 "аспирините" след гол на халфа Мурад Хидиуед. В първия дуел на "БайАрена" ЦСКА пак излезе победител, след като Йордан Тодоров разпечата вратата на Ханс-Йорг Бут.

Ето какво написаха "червените" в социалните мрежи със снимки:

❤ Днес се навършват 20 години от паметната победа на ЦСКА срещу Байер Леверкузен!

🔙 На 29 септември 2005 година армейците, водени от Миодраг Йешич, излизат в решителен реванш срещу германския гранд.

🏆 Двата отбора се борят за място в груповата фаза на турнира за Купата на УЕФА, като ЦСКА има аванс от един гол след първия мач.

🎯 В 67-ата минута, след асистенция на Христо Янев, Мурад Хидиуед реализира единственото попадение в срещата – гол, който класира "червените" директно в групите на турнира!