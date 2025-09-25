Христо Янев: „Тук съм, за да върнем духа и обединението!“

ЦСКА София официално представи Христо Янев като новия старши треньор на отбора, с което клубът залага на добре познато лице в труден момент. Харизматичният специалист поема кормилото на „червените“ за трети път в своята кариера, след като вече е водил тима през сезон 2015/2016, началото на 2016/2017 и за кратко през май 2018 година.

Янев, който до скоро бе начело на Ботев Враца, наследява Душан Керкез. Сърбинът напусна след разочароваща серия от резултати, в която ЦСКА успя да постигне само една победа – срещу Септември София с 3:1, и то срещу последния в класирането.

На представянето си пред медиите Христо Янев не скри емоцията си.

„Разговарях с Бойко (б.р. - Величков, спортният директор на „червените“) след мача Ботев Враца – ЦСКА, държах постоянен контакт. Както виждате, аз съм тук. Има да свършим много работа - видно е за всички. Най-важно е да стабилизираме отбора и да го издигнем по-напред в класирането. Подписах се на това, което са ми дали. Не съм го разглеждал, тук съм да работя. Тук съм да направя онова, за което са ми гласували доверие. Аз условия не съм поставял на ЦСКА. Искам всички ние да работим заедно, да обединим усилия, да се борим заедно, защото аз без подкрепа от ръководството и футболистите – не мога да се справя. Няма да мога да направя нищо, така съм работил и в предишните отбори“, каза Христо Янев.

„Имах възможност вчера да си говоря с отбора за първи път вчера - осъзнават ситуацията. Видях готовност да променим онова, което се случва. Видях позитивно настроени хора. Искат да направят онова, което трябва. Трябва да върнем увереността на цялата група, за да има резултати“.

„Разбирам сериозността на ситуацията, тя по-скоро ме мотивира. Разбирам сериозността. Ясно ми е, че при други обстоятелства нямаше да съм този, който да бъде избран да води отбора. За мен това е възможност да обединим сили всички ние и да излезем от тази ситуация. Да видим капацитета на тези футболисти в съблекалнята и докъде може да стигнем с тях“.

„Моята комуникация с Бойко е ежедневна. Аз съм от два дни в клуба, постоянно има комуникация. Що се отнася до спортно-техническата част, разглеждаме тренировъчния процес и всяка негова част. В клуба има хора, всеки от които ако даде най-доброто, ще постигнем нещо. Трябва да концентрираме енергията си, за да направим план и клубът да изглежда по-добре“.

„Много е рано да гледам нови играчи. Трябва да опозная групата, да върна тяхната увереност. Придобивайки самочувствие, да покажат какъв капацитет имат. Трудно ми е да коментирам, бил съм далеч. Част от нашата работа са негативните резултати. Процесът при негативни резултати не е лесен психологически при един треньор. Моята работа е да подобря резултатите. Оттам нататък да направим отбор, който се бори срещу всеки“. „Нямам идея – имам трима контузени, които на този етап не тренират. Делова в недобро разположение, Скаршем в недобро разположение, Турицов тренира отделно. Имам 45-50 минути сеанси с двата отбора, нямам толкова добра представа за качествата на всички. Ще заложа на хората в най-добра форма и ще се доверя на вътрешното си усещане“.

„Винаги е предизвикателсто да се излезе от негативна серия. Аз съм приел ситуацията. За всички е ясно, че не съм магьосник. Без помощта на всички в клуба съм никой. Ние всички просто трябва да запретнем ръкави и да работим. Тук съм да накарам всички по веригата да се заредят с моя ентусиазъм. Надявам се да започнем с мачове, които да върнат увереността, и да побеждаваме. Всичко останало е въпрос на време. В Ботев Враца ми бяха нужни две години, за да изградя отбор, да го направя конкурентноспособен и с добри резултати срещу Левски, Лудогорец, ЦСКА, Черно море. Искам да бъда честен и прям – подхождам с цялото си уважение, нужно е време и подкрепа. Необходимо е някой да ме пази, да се бори с всички сили“.

„Аз съм дошъл да работя и заради феновете. Чист и открит съм, винаги съм на разположение. На този етап искам да се съсредоточа върху работата. Искам да работя върху резултати, да накараме тези фенове да са с гордо вдигната глава. За много хора ЦСКА е религия, тук съм да върна вярата им“.

„За мен лидер е човек, който излизайки на терена, заразява с присъствие, поведение и игра. Надявам се да открия такива лидери, да накарам и отбора да се опре на гърба им. За два дни е трудно. Нека се запозная с това, което се случва. Ще бъда винаги честен и открит и ще ви казвам това, което виждам“.

„Напрежението е в цялата кариера. Борих се със зъби и нокти за тази позиция в последните 10 години. Научиха ме да се боря с напрежението. Благодарен съм на Пирин, Миньор, Ботев Враца – научиха ме как се взимат решения под напрежение. Този опит ще ми е полезен. Аз съм в ЦСКА и заради техния труд“.

„Винаги в отборите, които съм бил, е имало изявен лидер. Понякога лидерът носи чисто персонални и човешки качества. Понякога съм слагал капитан най-малкия член в отбора, ще подходя внимателно. Ще опитам да покажа, че всеки трябва да бъде лидер. Важно е кой оставя сърцето си на терена“, сподели новият наставник на ЦСКА.