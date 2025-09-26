Легенда на Испания и Барселона спира с футбола

37-годишният Серхио Бускетс, обяви, че се пенсионира в края на сезона чрез видео в Instagram. В момента испанският халф е съотборник на Меси в Интер Маями.

Полузащитникът е печелил с Барселона Ла Лига, Купата на краля, Суперкупата на Испания, Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА, Световното клубно първенство на ФИФА, а в САЩ Supporters' Shield и Купата на лигата. Бускетс има трофеи от европейското първенство и световното първенство с Испания.

„Чувствам, че е дошло времето да се сбогувам с кариерата си на професионален футболист. Почти 20 години се наслаждавах на тази невероятна история, за която винаги съм мечтал“, каза Бускетс.

„Сърдечно благодаря на всички и на футбола за всичко. Винаги ще бъдете част от тази красива история“, добави испанецът.