Левски ще продаде две от големите си звезди през зимата

26 Септември, 2025 10:29 740 0

  • левски-
  • марин петков-
  • мустафа сангаре-
  • футбол

Ръководството на 26-ктратният шампион е обещало на Петков и Сангаре трансфери зад граница

Левски ще продаде две от големите си звезди през зимата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски ще продаде две от големите си звезди през зимния трансферен прозорец. Това са капитанът Марин Петков и централният нападател Мустафа Сангаре. Поне такива са плановете на „Герена“, а по подобен начин клубът действа и през януари 2024 г., когато направи милионни изходящи сделки за Уелтън и Роналдо.

Сега ръководството на 26-ктратният шампион е обещало на Петков и Сангаре трансфери зад граница, пише „Мач Телеграф“. И двамата можеха да бъдат продадени през лятото, след като към тях имаше солиден интерес, но „сините“ не приеха офертите. Това не се хареса особено на самите футболисти, които щяха да взимат много по-високи заплати в новите си клубове. Именно заради това е дошло обещанието на шефовете, че при изгодни оферти няма да бъдат спирани по време на зимната пауза.

Припомняме, че Марин Петков беше много близо до трансфер в полския Ракув, но двата клуба се разминаха с около 200 000 евро за цената му, която гравитира около 1 500 000 евро. Клубът пък отхвърли оферта на тунизийския доминант Есперанс за Сангаре, която щеше да вкара 1 300 000 евро в касата на „сините“, защото предложението дойде в самия края на трансферния пазар и нямаше да има време да се намери заместник на малиеца.

На „Герена“ са се примирили, че двамата ще бъдат продадени през януари и вече им търсят заместници. Главният скаут Красимир Петров – Ромата и дясната му ръка Георги Коруджиев са натоварени с тази мисия. Те ще обиколят в следващите месеци Бразилия, Португалия и Франция, за да намерят ново дясно крило и централен нападател, които да подсилят тима по време на зимната пауза.


