Хулио Веласкес: Левски се готви за здрава битка срещу Локомотив Пловдив

В навечерието на ключовия сблъсък между Левски и Локомотив (Пловдив), старши треньорът на „сините“ Хулио Веласкес изрази увереност и амбиция пред медиите.

Утрешният двубой, който е от 20:00 часа, обещава да бъде истинско футболно зрелище. Веласкес подчерта, че предстоящият мач срещу „смърфовете“ изисква максимална концентрация и неимоверни усилия от страна на неговите възпитаници.

"Труден мач срещу отбор, който започна много добре шампионата. Прагматичен отбор с ясен стил и идея за играта. Могат да поддържат висока интензивност по време на срещата. Ще трябва да положим доста усилия срещу тях. Ние сме в добра форма след една седмица, в която работихме добре. Отиваме да изиграем мача по нашия начин и да постигне победа", започна Веласкес.

"Подхождаме към всички мачове по един и същи начин що се отнася до отношението, разбира се със спецификата на противника. Като желание и мотивация подходът ни е еднакъв. Наясно съм със състава общо взето. Има някои играчи, които трябва да ги следим до последно, тъй като имат дребни мускулни проблеми. С оглед на това ще преценим на кои ще заложим", каза треньорът на Левски.