Новини
Спорт »
Бг футбол »
Хулио Веласкес: Левски се готви за здрава битка срещу Локомотив Пловдив

Хулио Веласкес: Левски се готви за здрава битка срещу Локомотив Пловдив

25 Септември, 2025 17:48 332 1

  • левски-
  • локомотив пловдив-
  • старши треньорът-
  • хулио веласкес-
  • мач-
  • бг футбол-
  • първа лига

Двата тима се срещат в петък

Хулио Веласкес: Левски се готви за здрава битка срещу Локомотив Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В навечерието на ключовия сблъсък между Левски и Локомотив (Пловдив), старши треньорът на „сините“ Хулио Веласкес изрази увереност и амбиция пред медиите.

Утрешният двубой, който е от 20:00 часа, обещава да бъде истинско футболно зрелище. Веласкес подчерта, че предстоящият мач срещу „смърфовете“ изисква максимална концентрация и неимоверни усилия от страна на неговите възпитаници.

"Труден мач срещу отбор, който започна много добре шампионата. Прагматичен отбор с ясен стил и идея за играта. Могат да поддържат висока интензивност по време на срещата. Ще трябва да положим доста усилия срещу тях. Ние сме в добра форма след една седмица, в която работихме добре. Отиваме да изиграем мача по нашия начин и да постигне победа", започна Веласкес.

"Подхождаме към всички мачове по един и същи начин що се отнася до отношението, разбира се със спецификата на противника. Като желание и мотивация подходът ни е еднакъв. Наясно съм със състава общо взето. Има някои играчи, които трябва да ги следим до последно, тъй като имат дребни мускулни проблеми. С оглед на това ще преценим на кои ще заложим", каза треньорът на Левски.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалиста

    0 0 Отговор
    Локомотив винаги е бил отбор който все е влизал и излизал от А в Б група. И винаги се е чувствал мпо уютно в нея. Понеже поговорката гласи"По-добре първи на село, отколкото последен в града".

    17:55 25.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ