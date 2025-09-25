Яник Синер с летящ старт на АТП 500 в Пекин

Яник Синер, актуалният шампион и първа ракета в основната схема, демонстрира впечатляваща форма при откриването на престижния турнир по тенис на твърди кортове в Пекин. Италианецът не остави никакви шансове на опитния Марин Чилич от Хърватия, като го надигра категорично с 6:2, 6:2 само за 82 минути игра.

Синер показа завидна концентрация и агресивен стил, реализирайки цели четири пробива и приключи срещата с третия си мачбол, с което затвърди амбициите си за нов трофей в китайската столица.

Във втория кръг Синер ще се изправи срещу френския квалификант Теренс Атман, който също впечатли с победа над местния фаворит Чжъчжън Чжан – 6:4, 6:2. Двубоят обещава интересни разигравания и оспорвана битка за място на четвъртфиналите.

Междувременно, турнирът поднесе и първата голяма изненада – поставеният под номер 5 Карен Хачанов напусна надпреварата още в началния кръг. Руснакът отстъпи на Александър Мюлер от Франция след драматичен трисетов сблъсък – 6:4, 6:7(5), 4:6, продължил близо три часа. Въпреки че Хачанов поведе с пробив и спечели първия сет, Мюлер показа характер, обърна развоя на мача и с три поредни гейма в решителната част си осигури място във втория кръг.

В останалите срещи от деня унгарецът Фабиан Марожан се наложи над Бенжамен Бонзи (Франция) със 7:6(1), 6:3, а испанецът Алехандро Давидович Фокина не срещна сериозна съпротива срещу Камило Уго Карабели (Аржентина) – 6:1, 6:3.