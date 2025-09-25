Цветомир Найденов с емоционално послание след триумфа на ЦСКА 1948 над Ботев Пловдив

След драматичната победа на ЦСКА 1948 с 2:1 срещу Ботев Пловдив, собственикът и основен спонсор на "червените" – Цветомир Найденов, не пропусна да изрази радостта си в социалните мрежи.
В своя профил във Facebook, Найденов публикува вдъхновяващ коментар, с който отдаде заслужено признание на старши треньора Иван Стоянов за отличната му работа и отдаденост.
Ето какво написа Цветомир Найденов:
„Поздравления за Иван Стоянов! Преди 9 месеца си беше футболист на ФК Карнобат (Трета ЮИ лига ) и не се занимаваше с треньорство, днес е направил добър отбор, вкарал е в пълнолуние всички футболни разбирачи и нямат заспиване“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
23:32 25.09.2025
2 Перо
До коментар #1 от "Сатана Z":И вувузелки му правил
00:04 26.09.2025
4 Читател
00:05 26.09.2025
5 Някой
Е имат повече мачове от други, но е факт в момента. Иначе не играха добре, но с моменти на по-добра класа. Без някаква силна мобилизация.
00:27 26.09.2025