Цветомир Найденов с емоционално послание след триумфа на ЦСКА 1948 над Ботев Пловдив

25 Септември, 2025 23:11 623 5

Финансовият благодетел на "червените" отдаде заслужено признание на старши треньора Иван Стоянов

Цветомир Найденов с емоционално послание след триумфа на ЦСКА 1948 над Ботев Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След драматичната победа на ЦСКА 1948 с 2:1 срещу Ботев Пловдив, собственикът и основен спонсор на "червените" – Цветомир Найденов, не пропусна да изрази радостта си в социалните мрежи.

В своя профил във Facebook, Найденов публикува вдъхновяващ коментар, с който отдаде заслужено признание на старши треньора Иван Стоянов за отличната му работа и отдаденост.

Ето какво написа Цветомир Найденов:

„Поздравления за Иван Стоянов! Преди 9 месеца си беше футболист на ФК Карнобат (Трета ЮИ лига ) и не се занимаваше с треньорство, днес е направил добър отбор, вкарал е в пълнолуние всички футболни разбирачи и нямат заспиване“.


  • 1 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Това е Цеката ,който се оплака,че Черепа го е изнасилил или нещо подобно.

    Коментиран от #2

    23:32 25.09.2025

  • 2 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    И вувузелки му правил

    00:04 26.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Читател

    1 0 Отговор
    Тоя смешник колкото и пари да има все едно сега го покровителстват защото половината ги дава на двете прасета.Тоя умира от страх по няколко пъти на ден мерси ти и парите.

    00:05 26.09.2025

  • 5 Някой

    0 0 Отговор
    Кой сега е номер 1? ЦСКА 1948 е номер 1. ;)

    Е имат повече мачове от други, но е факт в момента. Иначе не играха добре, но с моменти на по-добра класа. Без някаква силна мобилизация.

    00:27 26.09.2025

