Ботев Пловдив официално остана без треньор

26 Септември, 2025 06:42 670 1

  • николай киров-
  • ботев пловдив-
  • футбол

След днешния мач с ЦСКА 1948 неговата оставка бе приета

Ботев Пловдив официално остана без треньор - 1
Ботев Пловдив официално се раздели със своя треньор Николай Киров. Новината идва след днешната загуба с 1:2 от ЦСКА 1948. "Канарчетата" обявиха още, че временно тимът ще бъде воден от Иван Цветанов.

"Привърженици на най-стария футболен клуб,

Днес ПФК Ботев Пловдив се разделя със старши треньора Николай Киров. Благодарим му искрено за труда, усилията и обичта към клуба!

Николай Киров подаде официално своята оставка след двубоя с Монтана, като пое отговорност за представянето на отбора. След днешния мач с ЦСКА 1948 неговата оставка бе приета.

Всички знаем, че времето не бе достатъчно, за да се изгради боеспособен отбор, но уважаваме вложената енергия и отдаденост.

Чухме ясно гласа на жълто-черната общност – феновете винаги са били сърцето на Ботев и ръководството е длъжно да вземе това под внимание.

До назначаването на нов старши треньор, отборът ще бъде воден временно от Иван Цветанов.

Ботев е над всички личности и заедно ще продължим напред – с вяра, единство и обич към клуба!

Ботев е вечен!
Той не умира!", написаха от клуба.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въгларово

    0 0 Отговор
    Най- после един слаб,но прехвален ,явно и без самоуважение и достойнство треньор бе пратен да си почине

    08:11 26.09.2025

