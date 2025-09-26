Новини
Сектор Г с послание към Христо Янев

26 Септември, 2025 15:00 586 1

Сектор Г с послание към Христо Янев - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сектор Г отправи послание към новия треньор на тима Христо Янев.

„Армейци,

Едва ли някой от вас не е разбрал, че от вчера Христо Янев е новият старши треньор на ЦСКА. В този изключително труден за всички ни период Ицо се нагърби с нелеката задача да вдигне отбора на крака.

Няма нужда да обясняваме кой е той, колко голям армеец е и какво е направил за любимия ни клуб през годините. Бихме искали да призовем само всички вас за пълна подкрепа към треньора и неговия щаб, която да засвидетелстваме още в събота на стадион „Локомотив“. Заради него, заради нас и заради ЦСКА!

Очакваме ви на 27.09 от 20:00 ч. в Надежда.

Успех, Ицо! Заедно ще се справим!“, пишат от Сектор Г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПоТочно

    0 0 Отговор
    литекс ве .........

    15:35 26.09.2025

