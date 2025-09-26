Новини
Жребий за Втори предварителен кръг на SESAME Купа на България

26 Септември, 2025 12:50

  • футбол-
  • купа българия-
  • втора лига-
  • квалификации

В тази фаза се срещат аматьорски отбори и тимове от Втора лига

Жребий за Втори предварителен кръг на SESAME Купа на България - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес бе изтеглен жребия за Втори предварителен кръг на Sesame Купа на България. В този етап от турнира се включват отборите от аматьорския футбол, които са преминали през предварителните квалификации плюс професионалните тимове от Втора лига. Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 8-14 октомври 2025, домакин на срещата са тимовете от аматьорския футбол.

ЗАГОРЕЦ НОВА ЗАГОРА - почива

МЕТАЛУРГ ПЕРНИК - ХЕБЪР ПАЗАРДЖИК

ГЕРМАНЕЯ САПАРЕВА БАНЯ - ФРАТРИЯ

БЕНКОВСКИ ИСПЕРИХ - ДУНАВ РУСЕ

СЕПТЕМВРИ ТЕРВЕЛ - МАРЕК ДУПНИЦА

ВИТОША БИСТРИЦА - ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОФК ХАСКОВО - СПАРТАК ПЛЕВЕН

БОТЕВ НОВИ ПАЗАР - СПОРТИСТ СВОГЕ

ЛОВЕЧ - ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС

РИЛСКИ СПОРТИСТ САМОКОВ - БЕЛАСИЦА ПЕТРИЧ

ЯМБОЛ - ВИХРЕН САНДАНСКИ

КОМ БЕРКОВИЦА - ЯНТРА ГАБРОВО

ПАРТИЗАН ЧЕРВЕН БРЯГ - МИНЬОР ПЕРНИК

ЧЕРНОЛОМЕЦ ПОПОВО - СЕВЛИЕВО

БДИН ВИДИН - ЕТЪР ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СПАРТАК ПЛОВДИВ - ПИРИН БЛАГОЕВГРАД

