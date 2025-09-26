Новини
Малмьо уволни треньора си Хенрик Ридстрьом след загубата от Лудогорец

26 Септември, 2025 17:37 542 0

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от промени заля шведския гранд Малмьо, след като клубът официално се раздели със старши треньора Хенрик Ридстрьом. Решението бе обявено на сайта на отбора и идва само 48 часа след болезнената домакинска загуба с 1:2 от българския шампион Лудогорец в първия мач от основната фаза на Лига Европа.

Този неуспех се оказа последната капка за ръководството на Малмьо, което вече бе разочаровано от представянето на тима в местното първенство. Заедно с Ридстрьом, поста си напуска и помощник-треньорът Теодор Олсон, като двамата поемат отговорността за незадоволителните резултати през последните седмици.

"Синьо-белите" преживяват труден период – серия от четири поредни мача без победа в лигата и само един успех в последните шест срещи доведоха до спад до шесто място в класирането. Малмьо изостава на четири точки от третата позиция, която дава право на участие в европейските клубни турнири, а до края на сезона остават само шест кръга.

Провалът във финала за Купата на Швеция срещу Хакен допълнително утежни положението, като за първи път от години най-титулуваният клуб в страната ще остане без трофей. Това поставя под въпрос и бъдещето на Малмьо на европейската сцена през следващата кампания.

Президентът на клуба Андерс Палсон коментира, че решението за треньорската рокада е било неизбежно, предвид амбициите и високите стандарти на Малмьо. Ръководството вече работи по намирането на нов наставник, който да върне отбора на победния път и да възроди надеждите за силно представяне както в Швеция, така и на международната сцена.


