Мануел Пелегрини за Лудогорец: Те са топ отбор, чака ни тежък мач

Треньорът на Реал Бетис - Мануел Пелегрини, говори преди дуела на "вердибланкос" в България срещу Лудогорец в Лига Европа. Аржентинският треньор призна, че очаква тежък двубой на "Хювефарма Арена" и определи "орлите" за топ отбор.

"Очакваме труден мач срещу добър отбор, срещу който играхме преди три години и го познаваме. Имат доста бразилци, които са креативни. Умеят да владеят топката", започна Пелегрини.

"Няма да е толкова лесно, колкото го изкарват в някои медии. Те са топ отбор в лигата си. Победиха добър отбор като Малмьо. В днешно време сме много внимателни, така че трябва да покажем едно много пълноценно представяне. У дома, с феновете си, те ще се опитат да вземат три точки, които са важни за класирането", каза още наставникът.

„Без съмнение. Подкрепата на феновете е решаваща, както и на чужд терен. Те винаги ни подкрепят, но за съжаление, поради наказанието, няма да могат да бъдат с нас. Гостуването добавя още няколко усложнения, но ще се опитаме да ги преодолеем без нашите фенове", добави Пелегрини.

„Европа и шампионатът са различни. В Европа става въпрос за това да се класираме възможно най-бързо. Колкото повече точки спечелиш сега, толкова по-малко напрежение ще имаш по-късно. Ще се опитаме да вземем три точки от първата минута, за да си осигурим класиране през януари“, категоричен бе треньорът.

Пелегрини няма да може да разчита на голямата звезда в халфовата линия Иско Аларкон, както и на Марк Бартра, Диего Йоренте, Нелсон Деоса и Пабло Гарсия.