Александър Колев с ключова асистенция при равенството на Нантун Жиюн срещу Шънси Юниън

Българският нападател Александър Колев отново доказа класата си в Китайската суперлига, след като изигра решаваща роля за Нантун Жиюн при домакинското равенство 1:1 срещу Шънси Юниън в двубой от 24-ия кръг на шампионата.

Още от първия съдийски сигнал Колев бе сред най-активните футболисти на терена, като не само започна като титуляр, но и остана на игрището през всичките 90 минути.

В 66-ата минута българинът демонстрира отличен поглед върху играта и подаде прецизен пас към Александър Палочевич, който безпогрешно реализира за 1:0.

Въпреки усилията на Нантун Жиюн да задържи преднината си, гостите от Шънси Юниън не се предадоха и в 83-ата минута Тан Кайюан възстанови равенството, с което донесе ценна точка за своя тим.

Това бе шесто равенство за сезона за Нантун Жиюн, които след този резултат се смъкнаха на шеста позиция във временното класиране на втора дивизия на китайския футбол. От своя страна, Шънси Юниън записаха седмо реми и заемат десетото място в таблицата.