Александър Колев се отличи с два гола и асистенция в Китай

19 Октомври, 2025 18:49 462 0

Отборът на българския национал е на шесто място в класирането с 43 точки

Александър Колев се отличи с два гола и асистенция в Китай - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският нападател Александър Колев направи отличен мач за китайския втородивизионен Нантун Чжъин, като вкара два гола и даде асистенция за победата с 3:0 срещу Гуанси Пинго Халиао, предаде БТА.

Бившият нападател на Левски Колев откри резултата за тима си в 19-ата минута, а в 26-ата направи 2:0. Таранът, който не бе извикан в националния отбор от новия селекционер Александър Димитров, не свали нивото си и след почивката, като в 73-ата минута подаде на Цзя Боян, който оформи крайното 3:0.

Нантун Чжъин е на шесто място в класирането с 43 точки.


Китай
