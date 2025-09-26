Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Роман Грожан отново зад волана на Формула 1: Емоционално завръщане след ужасяващата катастрофа в Бахрейн

Роман Грожан отново зад волана на Формула 1: Емоционално завръщане след ужасяващата катастрофа в Бахрейн

26 Септември, 2025 20:36 487 1

  • роман грожан-
  • формула 1-
  • завръщане-
  • катастрофа бахрейн-
  • хаас-
  • муджело-
  • vf-23-
  • граундефект-
  • индикар-
  • ламборгини-
  • моторни спортове

Бившият състезател на „Хаас“ се качи в болид VF-23 от сезон 2023

Роман Грожан отново зад волана на Формула 1: Емоционално завръщане след ужасяващата катастрофа в Бахрейн - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пет години след драматичния инцидент, който едва не му коства живота, френският пилот Роман Грожан отново усети тръпката на Формула 1. На легендарната писта „Муджело“ бившият състезател на „Хаас“ се качи в болид VF-23 от сезон 2023, по покана на своя предишен отбор, за да участва в специален тест.

Това бе първият път, в който Грожан управлява автомобил с граундефект – технология, която се използва в най-новите болиди от кралския клас на моторните спортове. За феновете и самия пилот този момент бе истински празник, белязан от вълнение и носталгия.

Припомняме, че през 2020 година, по време на Гран При на Бахрейн, Грожан преживя един от най-страшните инциденти в историята на Формула 1. След удар в предпазните бариери, неговият болид се разцепи и избухна в пламъци. Само благодарение на бързата реакция на маршалите, медицинския екип и пожарникарите, французинът успя да се измъкне от огнения капан за 27 секунди, като по чудо се размина само с изгаряния по ръцете и краката. Този шокиращ инцидент сложи точка на кариерата му във Формула 1, тъй като договорът му с „Хаас“ изтичаше в края на същия сезон.

След това Грожан пое към нови предизвикателства отвъд Океана, където се състезава в престижната серия Индикар между 2021 и 2024 година. Паралелно с това, той се впусна и в надпреварите за издръжливост с отбора на „Ламборгини“.

Днес, завръщането на Роман Грожан зад волана на болид от Формула 1 е не просто спортна новина, а вдъхновяващ пример за кураж, страст и непримирим дух.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 успехи на човека му пожелавам

    1 0 Отговор
    не съм сигурен,но мисля че името му се чете
    Ромен Грожан

    20:41 26.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ