Марсилия триумфира с късен обрат срещу Страсбург и оглави Лига 1

Марсилия изкова драматичен успех с 2:1 над коравия тим на Страсбург в първия двубой от шестия кръг на френската Лига 1. Възпитаниците на Роберто Де Дзерби демонстрираха характер и воля, като обърнаха резултата в последните минути и се изкачиха на върха в класирането.

Срещата започна с високо темпо и напрежение, а домакините от Страсбург първи стигнаха до попадение. В 17-ата минута Емануел Емега разтърси мрежата, но радостта му бе кратка – голът бе отменен заради засада. Елзасци обаче не се отказаха и в началото на второто полувреме Абдул Уатара, появил се като резерва, откри резултата след прецизен пас от Емега и безпроблемно реализира във вратата на гостите.

Марсилци, които само преди седмица надвиха ПСЖ с 1:0, показаха, че са в отлична форма. В 78-ата минута Пиер-Емерик Обамеянг се възползва от груба грешка в отбраната на Страсбург. Първият му удар бе спасен от Майк Пендерс, но при добавката габонският нападател не сгреши и възстанови равенството.

Когато изглеждаше, че двата тима ще си поделят точките, в добавеното време Майкъл Мурийо се превърна в герой за „синьо-белите“. С хладнокръвие и точност той донесе пълния обрат и трите точки за Марсилия, които вече делят лидерската позиция с Монако, ПСЖ, Лион и самия Страсбург, но оглавяват таблицата благодарение на по-добрата си голова разлика.