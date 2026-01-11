Лудогорец победи третия в Унгария в голово шоу

Българският шампион Лудогорец стартира зимната си подготовка с победата над третия в унгарското първенство Пакш с 3:2 в първата си контролна среща на подготвителния лагер в Белек, Турция. Ерик Маркус откри в 15-ата, а след това удвои с красиво изпълнение от пряк свободен удар в 18-ата минута. Унгарците върнаха едно попадение от дузпа на Йожеф Виндекер в 22-ата, а в 41-ата минута Хендрик Бонман спаси нов удар на Виндекер от бялата точка. След почивката Матеус Машадо върна преднината от два гола на „орлите“ в 55-ата, преди Барна Тот да оформи крайния резултат в 59-ата минута.

Проверката се проведе при ужасни условия с ураганен вятър и много силен дъжд, особено през втората част. Въпреки това, интересни ситуации не лисваха, като тимът на Пакш създаде няколко опасни момента пред Бонман, включително и греда на Жолт Харасти още в 11-ата минута.

За Лудогорец предстои само още една контрола, която ще бъде срещу полския Ракув на 14 януари (сряда) отново от 16:00 часа. Подготовката на разградчани е с по-ограничена продължителност в сравнение с този на останалите български тимове, тъй като шампионите имат ангажименти в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Тимът на Пер-Матиас Хьогмо гостува на шотландския Рейнджърс на 22 януари.

Лудогорец започна срещата с Пакш в следния състав: Хендрик Бонман (вр), Антон Недялков (к), Симеон Шишков, Идан Нахмиас, Сон, Педро Нареси, Кайо Видал, Петър Станич, Филип Калоч, Ерик Маркус, Ив Ерик Биле.

Първата опасна ситуация бе на сметката на унгарците в 11-ата минута. Жолт Харасти бе намерен с хубаво подаване по въздуха в половината на Лудогорец и превзе сериозно пространство. Педро Нареси закъсня да го покрие и след това Харасти стреля опасно с левия крак пред наказателното поле, а топката „облиза“ напречната греда на Хендрик Бонман.

Лудогорец обаче откри резултата в 15-ата минута. Сон напредна по десния фланг и след това с хубав пас намери Петър Станич, който разсече защитата на унгарците с подаване с едно докосване към Ерик Маркус. Бразилецът се озова на стрелкова позиция отляво в наказателното поле, Бенце Ленцсер закъсня да го покрие и последва хладнокръвен удар по земя към далечния ъгъл на вратата на Адам Ковачик.

Само три минути Ерик Маркус отбеляза второто си попадение с красиво изпълнение от пряк свободен удар. Бразилецът стреля с десния крак над стената, топката се отби от дясната греда на Адам Ковачик и попадна във вратата му - 2:0.

В 22-ата минута Йожеф Виндекер намали изоставането на тима си от бялата точка. Наказателният удар бе отсъден за игра с ръка на Ив Ерик Биле. С изпълнението на дузпата се зае Виндекер, който стреля с десния крак в долния десен ъгъл на Хендрик Бонман. Вратарят се хвърли в правилната посока, но не успя да спаси - 2:1.

Четири минути преди края на първата част Бонман спаси нова дузпа на Виндекер. Пакш получи нов шанс от бялата точка, след като Сон леко побутна Виндекер в наказателното поле след центриране отдясно. Реферът обаче счете ситуацията за достатъчно нарушение и отсъди дузпа. Отново Виндекер застана зад топката и изпълни по подобие на първия си опит – с десния крак в долния десен ъгъл на Хендрик Бонман, който този спаси изстрела му и съхрани преднината на „орлите“.

На почивката Пер Матиас Хьогмо направи девет промени в своя състав. В игра се появиха Станислав Иванов, Бърнард Текпетей, Матеус Машадо, Елисей Съров, Ивайло Чочев, Дерой Дуарте, Иван Йорданов, Николай Николов и Серджио Падт, а терена напуснаха съответно Ерик Маркус, Кайо Видал, Ерик Биле, Петър Станич, Педро Нареси, Филип Калоч, Симеон Шишков, Сон и Хендрик Бонман. Така единствено капитанът Антон Недялков и Идан Нахмиас запазиха местата си от първото полувреме.

Десет минути след старта на втората част Лудогорец отново върна аванса си от два гола. Иван Йорданов свърши чудесна работа като се измъкна от противников играч, след което направи отличен самостоятелен пробив през центъра, преди да изведе между двамата централни защитници на Пакш Матеус Машадо. Нападателят пое добре топката и с левия крак стреля ниско пред наказателното поле, за да отбележи в долния десен ъгъл – 3:1.

Четири минути по-късно Пакш отново се върна в двубоя. Топката беше центрирана отляво в наказателното поле, където резервата Даниел Бьоде беше оставен непокрит и засече с глава, но право в тялото на Антон Недялков. Кълбото рикошира от капитана на „орлите“ и попадна на пътя на Тот, който стреля ниско с десния крак в долния ляв ъгъл на Серджио Падт за 3:2. Това обаче се оказа и крайният резултат.