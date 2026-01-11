Арсенал привлече най-добрия специалист по тъчове

Арсенал се обръща към датския специалист Томас Грьонемарк в опит да подобри изпълнението на своите далечни тъчове. Експертът, който работи в Ливърпул при Юрген Клоп между 2018 и 2023 г., поема ролята на консултант на „Емирейтс“.

Sky Sports News уточнява, че Грьонемарк няма да бъде на пълен работен ден, а ще съветва щаба на Микел Артета периодично.

Причината за този ход е очевидна – статистиката. Под ръководството на датчанина Брентфорд се превърна в най-опасния отбор при тъчовете във Висшата лига, отбелязвайки 9 гола от началото на миналия сезон. За същия период Арсенал няма нито едно попадение от подобна ситуация.

Артета продължава да засилва връзката между двата клуба, след като вече привлече от „пчеличките“ треньорите по статични положения Никола Жовер и Андреас Георгсон, треньора на вратарите Иняки Кана и самия Давид Рая.