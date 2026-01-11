Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал привлече най-добрия специалист по тъчове

Арсенал привлече най-добрия специалист по тъчове

11 Януари, 2026 17:28 397 1

  • томас грьонемарк-
  • арсенал-
  • тъчове-
  • специалист-
  • футбол

Експертът, който работи в Ливърпул при Юрген Клоп между 2018 и 2023 г., поема ролята на консултант на „Емирейтс“

Арсенал привлече най-добрия специалист по тъчове - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Арсенал се обръща към датския специалист Томас Грьонемарк в опит да подобри изпълнението на своите далечни тъчове. Експертът, който работи в Ливърпул при Юрген Клоп между 2018 и 2023 г., поема ролята на консултант на „Емирейтс“.

Sky Sports News уточнява, че Грьонемарк няма да бъде на пълен работен ден, а ще съветва щаба на Микел Артета периодично.

Причината за този ход е очевидна – статистиката. Под ръководството на датчанина Брентфорд се превърна в най-опасния отбор при тъчовете във Висшата лига, отбелязвайки 9 гола от началото на миналия сезон. За същия период Арсенал няма нито едно попадение от подобна ситуация.

Артета продължава да засилва връзката между двата клуба, след като вече привлече от „пчеличките“ треньорите по статични положения Никола Жовер и Андреас Георгсон, треньора на вратарите Иняки Кана и самия Давид Рая.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никой не казва

    0 0 Отговор
    Този магаре ли е? Специалист бил по кЪЧОВЕ ...

    17:46 11.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ