ЦСКА 1948 се договори с бивш свой футболист

11 Януари, 2026 17:59 233 0

Педриньо не попада в сметките на треньора на Коняспор Чааташ Атан и не отпътува за лагера на отбора преди подновяването на сезона в Суперлигата

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бразилският халф Педриньо постигна договорка с ЦСКА 1948 за завръщането си в отбора. Офанзивният футболист е договори личните си условия с "червените", пише Yeni Haber Spor.

Педриньо не попада в сметките на треньора на Коняспор Чааташ Атан и не отпътува за лагера на отбора преди подновяването на сезона в Суперлигата. Очаква се бразилецът да се завърне в ЦСКА 1948 под наем до края на сезона.

ЦСКА 1948 продаде бразилеца на Коняспор през лятото на 2024 година за 500 000 евро. Халфът записа 54 мача за "Орлите от Анадола", в които вкара шест гола.


