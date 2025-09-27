Новини
Симеоне гони рекорд срещу Реал в дербито на Мадрид

27 Септември, 2025 10:47 457 0

Атлетико влиза в дербито след серия без загуба срещу градския съперник

Симеоне гони рекорд срещу Реал в дербито на Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Атлетико Мадрид посреща Реал Мадрид в дербито на „Метрополитано“ днес от 17:15 часа, като Диего Симеоне настоява, че мисли единствено за представянето на своя отбор, а не за историята на съперничеството.

За „дюшекчиите“ това ще бъде четвърти мач в рамките на девет дни, което натоварва сериозно състава. Въпреки трудния график, Атлетико е в серия от пет поредни мача без загуба срещу Реал в Ла Лига (една победа и четири равенства) и може да изравни рекорда си за най-дълга подобна поредица от 2016 г.

„Фокусираме се само върху подготовката за този двубой. Играчите дават огромни усилия, а с малко почивка всичко зависи от жертвоготовността и духа им“, заяви Симеоне.

Аржентинецът ще запише своя 28-и мадридски сблъсък начело на Атлетико – колкото легендарния Мигел Муньос за Реал.

Симеоне призна, че трудният старт на сезона се дължи и на многото нови попълнения – цели 11 футболисти пристигнаха през лятото, сред които и Алекс Баена от Виляреал срещу 42 млн. евро.

Въпреки колебливите резултати, Атлетико остава силен домакин – само една загуба в последните си 22 мача на „Метрополитано“. Тимът е вкарал гол във всеки от последните си 20 двубоя у дома в първенството – общо 45 попадения при средно 2.25 на мач.

Реал влиза в дербито като лидер с пълен актив от точки, но Атлетико разчита на домакинското си предимство и на опита на своя треньор, който традиционно умее да вади най-доброто от отбора в такива сблъсъци.


Новини по спортове:
