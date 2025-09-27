Новини
Клоп вдъхнови Ред Булс преди дербито с Ню Йорк Сити

27 Септември, 2025 11:46 307 0

Бившият мениджър на Ливърпул посети тренировката на отбора в борбата за плейофите в МЛС

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ню Йорк Ред Булс получи ценна доза мотивация преди решителното градско дерби с Ню Йорк Сити. Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп, който от януари е глобален директор по футбола в структурата на Ред Бул, се включи в подготовката на тима и дори проведе част от тренировката редом с наставника Сандро Шварц.

Ред Булс влизат в сблъсъка в тежка битка за последното място в плейофите на Източната конференция. Отборът е с 43 точки – две по-малко от Чикаго Файър, който има и мач в аванс. Загуба в дербито би намалила сериозно шансовете за рекордна 16-а поредна поява в плейофите.

Клоп, който след раздялата с Ливърпул пое роля на стратег и координатор в мрежата от клубове на Ред Бул, вече посети тимовете на Лайпциг и Брагантино. Сега присъствието му в Ню Йорк се приема като знак за подкрепа и допълнителен стимул в ключов момент от сезона.

Очаква се германецът да бъде на трибуните и за самото дерби на „Спортс Илюстрейтид Стейдиъм“ в събота вечер.


