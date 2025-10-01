Звезда от кеча ядоса Нюкасъл

Преследването на Ливърпул на Александър Исак доминира заглавията през цялото лято, а сега то навлезе и в света на Световната федерация по кеч. По време на шоу на живо в Нюкасъл на 24 август, ирландският кечист Джей Ди Макдона, който е отявлеп фен на Ливърпул, предизвика възмущение сред местната публика, като облече фланелка на „червените“ с името и номера на Исак. Сцената добави още повече напрежение към вече горещата трансферна сага.

Макдона участваше в шоу на WWE в Нюкясъл преди мача на „червените“ срещу "свраките" в Премиър лийг, който е тази вечер от 22:00. По време на срещата си той извади фланелка на Ливърпул с надпис „Исак 9“, което предизвика силни освирквания от домакинската публика. По-късно Макдона засили вниманието към момента, като публикува видео в социалната мрежа X с надпис „Free Isak (освободете Исак)“.

Шведският нападател вече категорично заяви , че иска да се присъедини към Ливърпул, отказвайки да играе за Нюкясъл.

Той стори това в специално изявление, в което говори за нарушени обещания от страна на Нюкасъл. Ливърпул отправи оферта от 110 милиона паунда по-рано този месец, която бе отхвърлена от "джордитата".

Ливърпул все още проявява интерес към Исак, но изглежда малко вероятно Нюкясъл да позволи на Исак да напусне преди затварянето на трансферния прозорец. "Свраките" имат затруднения в намирането на заместник на своята звезда, което към момента прави трансфера трудно осъществим.