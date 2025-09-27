Христо Стоичков с ново международно отличие

Христо Стоичков отново попадна в светлината на прожекторите, след като бе удостоен с престижна награда за цялостен принос към спорта. Това се случи по време на мащабен спортен симпозиум, провел се в сърцето на Сараево, Босна и Херцеговина.

Събитието събра под един покрив редица спортни величия, сред които се открояваше и легендарният белгийски вратар Жан-Мари Пфаф.

Публиката посрещна Стоичков с бурни аплодисменти, а атмосферата бе изпълнена с възхищение и респект към българския носител на "Златната топка".

Самият Стоичков не скри вълнението си и сподели в социалните мрежи: „Още едно признание! Имах огромното удоволствие и чест да бъда поканен и награден в Босна и Херцеговина за цялостната ми кариера! Беше великолепно! Благодаря!“

Това отличие е поредното доказателство за огромния принос на Христо Стоичков към световния футбол и за безспорния му авторитет на международната сцена.