Христо Стоичков с ново международно отличие

27 Септември, 2025 17:14 625 1

  • христо стоичков-
  • награда-
  • сараево-
  • спортен симпозиум-
  • международно признание-
  • български футбол-
  • жан-мари пфаф-
  • златна топка

Легендата бе почетен в Сараево

Христо Стоичков с ново международно отличие - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Христо Стоичков отново попадна в светлината на прожекторите, след като бе удостоен с престижна награда за цялостен принос към спорта. Това се случи по време на мащабен спортен симпозиум, провел се в сърцето на Сараево, Босна и Херцеговина.

Събитието събра под един покрив редица спортни величия, сред които се открояваше и легендарният белгийски вратар Жан-Мари Пфаф.

Публиката посрещна Стоичков с бурни аплодисменти, а атмосферата бе изпълнена с възхищение и респект към българския носител на "Златната топка".

Самият Стоичков не скри вълнението си и сподели в социалните мрежи: „Още едно признание! Имах огромното удоволствие и чест да бъда поканен и награден в Босна и Херцеговина за цялостната ми кариера! Беше великолепно! Благодаря!“

Това отличие е поредното доказателство за огромния принос на Христо Стоичков към световния футбол и за безспорния му авторитет на международната сцена.


  • 1 имам от твоя суджук

    7 5 Отговор
    човек мирясай малко бе......

    17:20 27.09.2025

