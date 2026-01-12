Киев трябва да изплати на МВФ 180 милиона долара до 12 януари

Украйна трябва да изплати на Международния валутен фонд (МВФ) 179,6 млн. USD погасяване на заем на 12 януари, съобщиха от уебсайта на фонда.

Графикът на МВФ за 12 януари гласи, че Киев трябва да изплати 125 737 500 СПТ (специални права на тираж, разчетната единица на МВФ), или 179 648 332,29 USD. Според изчисленията на МВФ, Украйна трябва да изплати 2 000 980 442 СПТ (2 858 914 813,37 USD) през 2026 г., включително лихвите по заема.

На следващата година погасяването ще бъде 1,9 млрд. USD, последвано от 1,4 млрд. USD през 2028 г., 2,3 млрд. USD през 2029 г. и 2,28 млрд. USD през 2030 г. Киев досега е получил 11,45 млрд. USD от МВФ чрез Разширения фонд за финансиране (EFF), одобрен през 2023 г.

Настоящата програма на Украйна по EFF с МВФ, на обща стойност 15,6 млрд. USD, е планирана за периода 2023-2027 г., но Киев вече се е обърнал към Фонда с инициатива за разработване на нова. Според Гавин Грей, ръководител на мисията на МВФ в Украйна, базовата прогноза определя общия недостиг на финансиране в украинския бюджет на приблизително 136,5 млрд. USD през 2026-2029 г. През 2026-2027 г. Украйна ще се сблъска с остатъчен недостиг на финансиране от приблизително 63 млрд. USD.